Россиянам рассказали о методах слежки за людьми через соцсети

Специалист Евгения Кулиш отметила, что любое действие пользователя в интернете можно описать алгоритмами под настройки таргетированной рекламы. Речь идёт о рекламе, нацеленной на определённую категорию пользователей. Она использует данные поиска, информацию из соцсетей и прочую для того, чтобы показать человеку то, что он ищет или в чём может нуждаться. Например, вы искали пиццу в Google — увидите рекламу доставок после этого.

Кулиш рассказала об эксперименте блогера Кати Коносовой, которая на нескольких «сторис» называла какую-либо косметику. Затем она попросила подписчиков, не произнося это вслух, скинуть ей скриншоты таргетированной рекламы. Люди поделились скриншотами с объявлениями о продаже той же косметики или конкурирующей.

Так работают алгоритмы во всех соцсетях и на всех платформах, отметила Кулиш.