Россиянам рассказали о последствиях чрезмерного употребления соли

Так, согласно данным эксперта, употребляя соль, сахар, а также насыщенные жира в чрезмерных объемах человек рискует получить не только ожирение или диабет но сердечно-сосудистые болезни, рак и другие.

Батурин также назвал продукт, который является ключевым источником соли, помимо колбасы. Речь о хлебе, в котором зафиксировано порядка пяти граммов соли. Также большое количество соли можно найти в квашеной капусте и соленых огурцах. Напомним, что нескольким ранее мы публиковали материал, в рамках которого ученый рассказал о принципах питания для сохранения молодости.