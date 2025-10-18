Россиянам рассказали о рекордном сближении кометы Lemmon (C/2025 A6) с Землей

Специалисты отмечают, что комета почти наверняка не будет видна невооруженным глазом. Для наблюдений подойдут домашние телескопы или фотоаппараты с хорошей светосилой. В настоящее время комета, вероятно, находится в пике своей яркости, и дальнейшее её усиление маловероятно. Максимальное увеличение яркости может составить лишь в 2−3 раза.

На момент наблюдений комета движется от созвездия Гончих Псов к созвездию Волопаса. Яркой ориентирной звездой в этом направлении является Арктур. Без оборудования или опыта найти комету будет сложно.

Астроном Московского планетария Людмила Кошман уточнила, что комета станет самым ярким осенним объектом такого рода. Пик яркости ожидается примерно 26 октября, но наблюдать комету можно будет как минимум до конца октября и в первые дни ноября.