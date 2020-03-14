Россиянам рассказали о самом точном градуснике

Радио Sputnik отметило, что в большинстве офисов России сотрудники начали измерять температуру, и чаще всего с помощью инфракрасного градусника. Врач сообщил, что такие термометры стоят значительно дороже. Домой их покупать нет смысла, так как, если соотнести цену и точность измерения, то выгода неочевидна. Лучше приобрести электронный термометр.

По словам Хорошева, электронные градусники измеряют температуру точно и подходят для обычного бытового использования. Привычные ртутные градусники тоже точны, но в то же самое время и опасны. Врач не советует держать дома такие термометры.