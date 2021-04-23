Россиянам рассказали о вреде гаджетов для детской психики

Детский и семейный психолог Екатерина Кес заявила, что раннее знакомство с гаджетами мешает детям изучать окружающий мир. В итоге устройства попросту тормозят психическое развитие ребёнка. У детей постарше чрезмерное времяпрепровождение с гаджетами вызывает социальную дезадаптацию. Кроме того, характер подачи информации в соцсетях вызывает у детей сложности с концентрацией.

Другой семейный психолог, специалист по зависимостям и гештальт-терапевт Ирина Попова считает, что гаджеты негативно влияют не только на развитие высших психических функций, но и на физиологическое развитие. В частности, речь идёт о зрении.

Также психолог посоветовала обратить внимание, если ребёнок находит успокоение в гаджетах. Это формирует зависимость.

В итоге руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества посоветовал родителям настраивать возрастные ограничения на устройствах, не давать детям использовать смартфон во время перерывов от учебы, научить детей пользоваться режимом чтения, не «сидеть» с гаджетами перед сном.