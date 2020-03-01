Россиянам рассказали о заболеваниях, возникающих из-за работы за компьютером

В Роспотребнадзоре напомнили, что долгая работа за монитором компьютера может вызвать синдром сухого глаза. Из-за того, что человек напрягает зрение, он реже моргает, и роговица глаза не увлажняется должным образом. В итоге возникают болезненные ощущения в глазах, жжение, может ухудшиться чёткость зрения, изображение начнёт двоиться.

Чтобы уберечь себя от синдрома, нужно следить, чтобы монитор стоял не ближе чем в 45 сантиметрах от глаз. Также хотя бы один раз в полчаса следует переводить взгляд от экрана.

В Роспотребнадзоре рассказали ещё об одном заболевании, которое преследует людей, работающих с компьютером. Это синдром запястного канала. Его вызывает использование клавиатуры и мыши в неправильной позе. Синдром можно диагностировать по онемению рук, болях в ладонях и покалыванию.

Кроме того, офисные работники подвержены нервно-психическим расстройствам.