Россиянам рассказали об опасности дешёвых «умных» часов

Мнение специалиста привела «Российская газета». По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества, дешёвые «умные» часы сомнительных брендов имеют недолгую и некачественную поддержку устройств с точки зрения обновлений безопасности. Ещё одна проблема таких смарт-часов: данные геолокации и другая информация могут не всегда передаваться в зашифрованном виде. А если их перехватят, это может стать серьёзной проблемой. Особенно если речь идёт о данных детей. Эксперт напомнил об истории, когда пользователь купил детские «умные» часы от Wherecom и получил возможность следить за перемещениями чужого ребёнка.

По мнению специалиста, покупателям следует делать выбор в пользу более дорогих, но более безопасных гаджетов проверенных производителей. Кроме того, стоит проверить настройки приватности.