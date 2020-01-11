Россиянам рассказали об опасности просмотра телевизора для детей

Роспотребнадзор ссылается на учёных и утверждает, что вред телевизора для здоровья ребёнка доказан. В частности, устройство негативно влияет на зрение, на нервную систему, развитие мышечной мускулатуры, даже на моторику и речь.

Ведомство утверждает, что просмотр телепередач противопоказан детям до двух лет, детям с нарушениями нервно-психического развития, впечатлительным детям, тем, кто недавно перенёс операцию на глазах или имеет серьёзные заболевания, связанные с ними.

В Роспотребнадзоре указывают, что главное правило для родителя — контролировать просмотр ребёнком телевизора. Он не должен сидеть от него сбоку, расстояние от глаз ребёнка до экрана телевизора не должно быть меньше трёх метров. Во время просмотра телевизора не стоит употреблять пищу.