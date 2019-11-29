Россиянам рассказали об опасностях «чёрной пятницы»
Специалисты организации предупредили, что во время «чёрной пятницы» вероятность стать жертвой мошенников увеличивается. Злоумышленники могут под видом акций и скидок реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, воруя данные банковских карт пользователей.
Также в «чёрную пятницу» появляется большое количество розыгрышей, которые могут быть мошенническими.
Специалисты Роскачества советуют:
- не переходить по подозрительным ссылкам из почтовых рассылок или социальных сетей;
- обращать внимание на доменное имя сайта, мошеннические ресурсы скорее всего написаны с ошибками;
- проверять дату регистрации домена, если он был зарегистрирован недавно, то покупки на таком сайте совершать не стоит;
- проверять использование сайтами протокола «https»;
- изучать информацию об оплате, не отправлять деньги по реквизитам физического лица, на электронные кошельки.
Если речь идёт о розыгрыше, то эксперты рекомендуют проверять законность конкурса, отказываться от получения рекламы, реально оценивать свои шансы и внимательно изучать условия.
Роскачество напомнило, что в прошлую «чёрную пятницу» были обнаружены более 400 сайтов-клонов AliExpress и две сотни сайтов, копирующих известные бренды и интернет-магазины.