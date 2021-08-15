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Россиянам рассказали об особенностях использования виртуальной транспортной карты «Тройка»

Её можно будет переносить со смартфона на смартфон
Дептранс Москвы подробнее рассказал, как будет работать виртуальная транспортная карта «Тройка».
Россиянам рассказали об особенностях использования виртуальной транспортной карты «Тройка»

Об этом ведомство рассказало в своём Telegram-канале. Сообщается, чт виртуальную «Тройку» можно будет переносить со смартфона на смартфон. То есть при смене устройства карта не потеряется.

Сейчас виртуальная «Тройка» тестируется. За первые четыре испытательных дня пассажиры 600 раз зашли в метро, наземный транспорт и на МЦД с помощью оцифрованной карты.

«В сентябре мы расширим фокус-группу и добавим другие виды абонементов — "Единый" на 90 и 365 дней для Москвы и области. Потом добавим "Кошелёк" и другие билеты, которые можно записать на виртуальную "Тройку". Скорость работы виртуальной "Тройки" немного быстрее оплаты по банковской карте — менее 1 секунды. Работаем над тем, чтобы увеличить скорость срабатывания и приблизить её к проходу по обычной "Тройке" — 0,3-0,5 секунды», — рассказал руководитель Дептранса Максим Ликсутов.