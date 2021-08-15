Россиянам рассказали об особенностях использования виртуальной транспортной карты «Тройка»

Об этом ведомство рассказало в своём Telegram-канале. Сообщается, чт виртуальную «Тройку» можно будет переносить со смартфона на смартфон. То есть при смене устройства карта не потеряется.

Сейчас виртуальная «Тройка» тестируется. За первые четыре испытательных дня пассажиры 600 раз зашли в метро, наземный транспорт и на МЦД с помощью оцифрованной карты.

«В сентябре мы расширим фокус-группу и добавим другие виды абонементов — "Единый" на 90 и 365 дней для Москвы и области. Потом добавим "Кошелёк" и другие билеты, которые можно записать на виртуальную "Тройку". Скорость работы виртуальной "Тройки" немного быстрее оплаты по банковской карте — менее 1 секунды. Работаем над тем, чтобы увеличить скорость срабатывания и приблизить её к проходу по обычной "Тройке" — 0,3-0,5 секунды», — рассказал руководитель Дептранса Максим Ликсутов.