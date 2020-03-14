Россиянам рассказали об отличии коронавирусной инфекции от гриппа

Информацией Роспотребнадзор поделился на своём сайте. Эксперты отметили, что грипп имеет более короткий средний инкубационный период, а также более короткий серийный интервал (так называют время между последовательными случаями заражения). Для коронавирусной инфекции последний оценивается в пять-шесть дней, а для гриппа — в три дня. Это значит, что грипп может распространяться быстрее.

Число вторичных случаев заражения для коронавируса составляет от 2 до 2,5. Это больше, чем у гриппа.

Вирусы по-разному действуют на детей. Коронавирус затрагивает эту категорию людей реже. Что касается долей тяжёлых и критических случаев, то у COVID-19 они выше. Смертность от коронавируса, судя по всему тоже выше, чем от гриппа.