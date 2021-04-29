Россиянам рассказали, почему опасно гасить кредиты через банкоматы

Специалист заявил, что если оплата происходит через банкомат, нужно обратить внимание на наличие мошеннических устройств. Мошенники могут использовать накладки на клавиатуру, камеры, считыватели для карт.

Кроме того, могут возникать ошибки в самих банкоматах. Например, устройство может «зажевать» купюры, а если офис банка уже закрыт, то возврат придётся ждать долго. Время ожидания может быть критичным для клиента. Нужно также учитывать, что деньги могут поступить на счёт не сразу. Это важно, если человек вносит платёж в последний день.

Специалист посоветовал не забывать чек. Стоит обращать внимание на комиссии. Нужно скорректировать вносимую сумму с учётом комиссии.