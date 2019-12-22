Россиянам рассказали, почему пить много воды — вредно

В популярных источниках часто говорят о том, что человеку нужно пить много воды. По словам эксперта, в среднем достаточно 2,5 литра воды в сутки. При этом литр жидкости организм получает из продуктов. Поэтому дополнительно пить много воды необязательно.

Избыточное употребление жидкости может способствовать повышению распада белков и вымыванию из организма нужных витаминов и микроэлементов.

Эксперт также указал, что для утоления жажды важно не только количество жидкости, но и её вкусовые характеристики. Лучше всего помогают кисловатые напитки. Их вкупе с чаем, кофе и какао следует выпивать шесть-восемь стаканов в день.