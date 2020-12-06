Россиянам рассказали, стоит ли отключать Wi-Fi ночью

Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» в «Ростелеком-Солар» заявил, что отключать роутер на ночь — бессмысленно. От атак это не спасёт, ведь роботы для взлома работают круглосуточно. По мнению эксперта, гораздо важнее поддерживать элементарные правила кибербезопасности при использовании роутера.

Другой специалист уточнил, что бояться взлома устройства ночью не стоит, потому что для этого злоумышленнику нужно находиться в зоне действия Wi-Fi, то есть в доме или близко к нему.

В целом, чтобы роутер не взломали, нужно соблюдать ряд простых правил. Во-первых, следует поменять стандартное имя и пароль, во-вторых, включить шифрование WPA2 (или WPA3), в-третьих, изменить сетевое имя роутера (SSID), в-четвёртых, отключить WPS, беспроводное/удалённое администрирование, в-пятых, обновить прошивку, в-шестых, использовать средства кибербезопасности.