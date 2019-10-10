Россиянам разрешат оформлять банковские карты в мессенджерах

Пилотный проект по выдаче виртуальных банковских карт через мессенджеры планирует запустить МТС-банк, сообщает «Коммерсантъ». Банк, на 95% принадлежащий оператору МТС, объединился с платформой LikeBank. Выпускать, однако, будут именно карту МТС-банка. Сначала задумку проверят на абонентах оператора, а потом, возможно, услугу начнут предоставлять и клиентам других сотовых компаний.

Чтобы получить карту, нужно будет отправить в чат в мессенджере номер телефона и ввести код подтверждения. Сотовый оператор идентифицирует клиента и направит банку данные о нём.

Для такой карты будут существовать ограничения. В частности, максимальный остаток по ней не может превышать 60 тысяч рублей, а общая сумма операций — 200 тысяч рублей в месяц. Также клиент не сможет снимать более пяти тысяч рублей наличными в банкоматах за день, и более 40 тысяч рублей — за месяц.