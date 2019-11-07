Россиянам разрешат отказаться от электронной трудовой книжки

«Коммерсантъ» пишет, что на внесении поправок настояли в президентском государственно-правовом управлении. Теперь люди смогут сами выбирать, хотят они сохранить бумажный документ или получить электронный. Эта позиция работника должна будет фиксироваться в базе данных Пенсионного фонда. Изменить решение в пользу электронной книжки россияне смогут. А вот перейти обратно «на бумагу» — нет.

Сообщается, что сомнения в целесообразности автоматического перехода у экспертов вызвали уровень компьютерной грамотности россиян и их способность самостоятельно сохранить бумажную книжку.

Определиться с выбором жителей России попросят до 1 января 2021 года.