Наука и технологии
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Россиянам разрешат отказаться от электронной трудовой книжки
Раньше хотели перевести всех автоматически
В России хотят перейти на электронные трудовые книжки. Однако автоматическую выдачу таких документов всем россиянам признали ухудшающей правовое положение работника. Поэтому в редакции второго чтения соответствующего законопроекта закрепили возможность отказаться от электронной трудовой книжки.
«Коммерсантъ» пишет, что на внесении поправок настояли в президентском государственно-правовом управлении. Теперь люди смогут сами выбирать, хотят они сохранить бумажный документ или получить электронный. Эта позиция работника должна будет фиксироваться в базе данных Пенсионного фонда. Изменить решение в пользу электронной книжки россияне смогут. А вот перейти обратно «на бумагу» — нет.
Сообщается, что сомнения в целесообразности автоматического перехода у экспертов вызвали уровень компьютерной грамотности россиян и их способность самостоятельно сохранить бумажную книжку.
Определиться с выбором жителей России попросят до 1 января 2021 года.