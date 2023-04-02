Россиянам разрешат открывать банковские счета по видеосвязи через смартфон

Россиянам разрешат открывать банковские счета по видеосвязи через смартфонБез посещения офиса
С 2024 года россияне смогут получать возмещение по страхованию вкладов и, возможно, открывать счета в банках по видеосвязи.
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Это будет возможным благодаря развитию цифровых каналов связи в финансовом секторе. Так, для получения компенсации в случае банкротства кредитной организации нужно будет подать заявление через сайт госуслуг.
Открытие счетов по видеосвязи обсуждается Центробанком РФ, Росфинмониторингом и другими органами власти. Представитель ЦБ РФ выразил надежду, что такой механизм проявит себя положительно и позволит отказаться от личного присутствия при открытии счета. Видеоидентификация будет протестирована в рамках экспериментального правового режима.
Если нововведение одобрят, то исчезнет необходимость лично посещать банк, что сэкономит и время, и расходы на дорогу.