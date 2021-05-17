Россиянам разрешат снимать деньги с чужой карты по QR-коду

Как пишут журналисты, такая опция появится у банков «Открытие», УБРиР, СКБ-банка, ВТБ. Новая функция позволит получить деньги тем людям, кто забыл карту дома или вообще не является клиентом банка, банкомат которого оказался рядом. Владельце карты в мобильном приложении банка нужно будет сгенерировать QR-код, а затем отправить его другу. По коду тот сможет забрать в банкомате деньги или наоборот пополнить счёт.

Сейчас подобная опция есть у банка «Тинькофф». Эксперты считают, что такие функции могут нести дополнительный риск мошенничества. Кто-то считает, что QR-коды будут перехватывать или неправомерно генерировать, кто-то предупреждает об использовании методов социальной инженерии.