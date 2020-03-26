Россиянам разрешили бронировать автомобиль по каршерингу на неделю

Сервис запустил тариф «Дни». В его рамках пользователи смогут арендовать автомобиль на два, три, пять или семь дней. Опция станет доступна с 27 марта во всех городах, где вообще есть «Яндекс.Драйв» — в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Соответственно зоны поездок ограничены Ленинградской областью, Татарстаном и территорией вокруг Москвы в радиусе 200-300 километров.

Пользователь должен будет оплатить фиксированный тариф (зависит от автомобиля), а также заплатить за количество километров, которые он проехал.

Напомним, в Москве «Яндекс.Драйв» появился в феврале 2018 года. В текущем году сервис хочет запускаться в нескольких городах Европы.