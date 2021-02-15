Россиянам разрешили оформлять кредиты в интернете по водительским правам

Законопроект сделает проще сразу несколько процедур. Во-первых, автовладельцы смогут расплатиться онлайн по КАСКО и ОСАГО без дополнительной идентификации. Во-вторых, различные компании смогут обращаться в банк для идентификации своего клиента. Это смогут делать, например, лизинговые компании или риэлторские агентства. В-третьих, упрощается идентификация через интернет при оформлении потребительского кредита на сумму до 15 тысяч рублей. Сейчас для этого нужны СНИЛС, ОМС или ИНН. Но они не всегда есть под рукой. Водительские права, в теории, применять проще.

Бизнес уже одобрил эту идею.