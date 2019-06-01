Россиянам разрешили оплачивать налоги по QR-коду

Использовать его и вносить деньги можно будет через банковские терминалы или мобильные устройства. Как рассказали «РИА Новости» представители Федеральной налоговой службы (ФНС), в новое налоговое уведомление будет входить информация, необходимая для перечисления налогов. Это полные реквизиты платежа и его уникальный идентификатор. Кроме того, в уведомлении можно будет найти штрих-код и QR-код для быстрой оплаты. От отдельных квитанций, платёжек, ФНС отказалась.

Изменения вступят в силу 1 июня 2019 года. После этого налогоплательщикам будут направлены налоговые уведомления новой формы. Их также можно будет найти в личном кабинете на сайте ФНС России.