Россиянам разрешили оплачивать заправку автомобиля в Яндекс.Картах

Сервис называется Яндекс.Заправки. Он работает не только в Картах, но и в Яндекс.Навигаторе и отдельном одноимённом приложении. Благодаря Яндекс.Заправкам водитель может оплачивать топливо онлайн, выбрав номер колонки, тип горючего и его количество.

Помимо этого, компания «Яндекс» расширила сеть АЗС для сервиса. Теперь пользователям доступны ещё 500 автозаправочных станций сетей Shell и «Татнефть». Ранее сервис работал только с сетями ЕКА, «Нефтьмагистраль» и Петербургской топливной компании.

Как сообщает «Яндекс», с начала года пользователи сервиса Яндекс.Заправки потратили 5 млрд рублей (более 120 млн литров топлива).

«Сейчас мы хотим помочь водителям, которые привыкли использовать Карты для навигации, сделать процесс заправки проще и быстрее», — рассказал представитель компании.