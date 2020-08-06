Россиянам разрешили покупать технику с помощью QR-кода

Пока услуга доступна в Москве. Клиенты Росбанка могут воспользоваться ею в приложении РОСБАНК Онлайн. Там пользователю нужно выбрать оплату через СБП. При оплате формируется динамический QR-код, его нужно просканировать и подтвердить оплату. Такой способ позволяет оплатить покупку безналичным способом напрямую с банковского счёта, не используя карту.

Отмечается, что помимо Росбанка такую же услугу предоставляют и другие банки. С их списком можно ознакомиться по этой ссылке.

До конца года «Связной» намерен внедрить возможность оплаты через СБП во всех своих магазинах, интернет-магазине svyaznoy.ru, а также в мобильном приложении.