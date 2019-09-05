Россиянам разрешили вызывать такси Gett бесплатно по короткому номеру

Нужно только не забыть набрать «звёздочку». Услуга доступна для жителей 11 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Самары, Уфы и других.

В Gett также отметили, что подобной услугой уже пользуются «Аэрофлот», Sony, Metro C&C, Райффайзенбанк, Газпромбанк и другие крупные компании.

Кроме того, у Gett есть специальное приложение для заказа такси. Скачать его можно бесплатно для Android и iOS. Тем не менее, использование приложения может не всегда быть удобным. Например, в случае, когда нет доступа к интернету. Тогда новая услуга может оказаться полезной.