Россиянам скоро разрешат оплачивать товары в магазинах лицом

Пишут об этом «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к проекту. Информацию уже подтвердил представитель «Ростелекома». Сдать слепки голосов и изображения лиц россияне смогут в отделениях банков, которые оказывают услуги биометрии.

Прототип системы «Ростелекому» помогал создавать «Русский стандарт». Её покажут на осеннем форуме финансовых технологий Finopolis. С помощью прототипа можно будет купить кофе в кофемашине, подтвердив оплату лицом.

Идентификации по лицу будет достаточно для операций до 1000 рублей. Для совершения покупок с большими суммами нужно будет ввести проверочный код.

Покупка лицом уже применяется в мировой практике, в частности в Китае. Сообщается, что «использование биометрии существенно ускоряет процесс» оплаты.

Закон, который разрешит применять оплату лицом в России, должны принять в осеннюю сессию.