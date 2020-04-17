Наука и технологии
Сегодня 20:51
Россиянам стала доступна электронная трудовая книжка
На портале госуслуг
Россиянам стала доступна электронная трудовая книжка. Теперь всю информацию можно просмотреть на портале госуслуг.
Об этом сообщила Минкомсвязь. В ведомстве рассказали, что теперь сведения из электронной трудовой книжки загружаются в личный кабинет на портале госуслуг. Нужную информацию можно выгрузить и переслать на электронную почту. При этом выписка будет заверена электронной подписью Пенсионного фонда России.
Физические лица смогут посмотреть на портале данные о приёме на работу, переводе на новую должность и увольнении только после того, как дадут согласие на ведение электронной трудовой книжки. Кроме того, работодателю нужно будет предоставить всю информацию в ПФР. Данные, внесённые в книжку до появления электронной версии, увидеть на портале нельзя.