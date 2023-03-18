Россиянам упростили покупки в зарубежных онлайн-магазинах

Раньше для таких покупок нужно было либо лично явиться в банк, либо пройти упрощённую идентификацию. Теперь этого не требуется.

Законопроект направлен на снижение административной нагрузки на банки и расширение возможностей оплаты товаров для граждан.

Однако если банк подозревает клиента в отмывании денег или финансировании терроризма, он может потребовать дополнительные данные. Также идентификация нужна при переводе денег физическому лицу или некоммерческой организации (за исключением религиозных и благотворительных).