Россиянам упростят споры с интернет-магазинами из-за плохих покупок

Как рассказал Мишустин, поправки создадут «правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на Едином портале государственных услуг». Покупатель сможет обратиться в магазин и предъявить свои претензии. Портал госуслуг позволит выбрать, что сделать с товаром: вернуть его, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки. То есть можно найти компромиссный вариант. Это не значит, что новый метод заменит старые способы урегулирования споров.

Напомним, сегодня AliExpress Россия разрешил оформлять групповые покупки. Так можно приобрести некоторые товары по более выгодной цене.