Россиянам-владельцам акций Meta* может грозить уголовное преследование

Уголовные риски для держателей акций после 11 ноября допустил Банк России. «Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнён. Нам сперва нужно решить шаг номер один — будем ли мы считать акции Meta* именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то да, наверное, будут какие-то ограничения», — сказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Ранее бумаги Meta* можно было купить на Мосбирже и СПБ Бирже. Последняя сейчас выводит акции из оборота.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена