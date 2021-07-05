Россиянам выдадут цифровые генетические паспорта

Наука и технологии
Сегодня в 13:12
Россиянам выдадут цифровые генетические паспортаНачнут с новорождённых
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что новорождённым в России начнут выдавать генетические цифровые паспорта. В них, в том числе, будет содержаться информация о геномном секвенировании.
Секвенирование позволяет определить последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. Это помогает впоследствии выяснить причины наследственных заболеваний, спрогнозировать мутации и т.д.
«Сейчас у нас стартует ещё один проект, когда в том числе у новорождённого делаем генетический профиль, делаем геномное секвенирование. С помощью биоинновационных технологий мы создаём своего рода цифровой паспорт — оцифрованный генетический паспорт человека», — рассказал Михаил Мурашко.
Стоит отметить, что выдача генетических паспортов закреплена в президентском указе №97 от 11 марта 2019 года.