Россиянам запретили держать дома панд, пингвинов и кораллы

В конце прошлого года был принят закон «Об ответственном отношении к животным». Именно он и регулирует перечень запрещённых к содержанию в домашних условиях животных. Сначала в него внесли кобр, гадюк, скорпионов, ряд пауков, жирафов, бегемотов и др. Теперь же список пополнят:
- питоны длиной более 4 метров;
- пауки-тарантулы;
- вараны, крокодилы, каймановые черепахи длиной более 30 см;
- электрические скаты, угри, акулы и мурены;
- волки, собаки динго, гиены, лисы;
- росомахи и панды;
- антилопы;
- дикие быки и овцебыки;
- гиббоны, макаки, павианы, мартышки, капуцины;
- птицы киви, фламинго, пингвины, соколы и филины;
- коралловые полипы.
Всех этих животных включили в перечень на основании того, что они могут представлять опасность для владельцев и не чувствуют себя комфортно в домашних условиях.