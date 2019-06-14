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Россиянам запретили держать дома панд, пингвинов и кораллы

И ещё много кого
Российское правительство вдвое расширило перечень животных, которых запрещается держать в домашних условиях. Теперь туда вошли крокодилы, росомахи, панды и даже коралловые полипы.

В конце прошлого года был принят закон «Об ответственном отношении к животным». Именно он и регулирует перечень запрещённых к содержанию в домашних условиях животных. Сначала в него внесли кобр, гадюк, скорпионов, ряд пауков, жирафов, бегемотов и др. Теперь же список пополнят:

  • питоны длиной более 4 метров;
  • пауки-тарантулы;
  • вараны, крокодилы, каймановые черепахи длиной более 30 см;
  • электрические скаты, угри, акулы и мурены;
  • волки, собаки динго, гиены, лисы;
  • росомахи и панды;
  • антилопы;
  • дикие быки и овцебыки;
  • гиббоны, макаки, павианы, мартышки, капуцины;
  • птицы киви, фламинго, пингвины, соколы и филины;
  • коралловые полипы.

Всех этих животных включили в перечень на основании того, что они могут представлять опасность для владельцев и не чувствуют себя комфортно в домашних условиях.

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