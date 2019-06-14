Россиянам запретили держать дома панд, пингвинов и кораллы

В конце прошлого года был принят закон «Об ответственном отношении к животным». Именно он и регулирует перечень запрещённых к содержанию в домашних условиях животных. Сначала в него внесли кобр, гадюк, скорпионов, ряд пауков, жирафов, бегемотов и др. Теперь же список пополнят:

питоны длиной более 4 метров;

пауки-тарантулы;

вараны, крокодилы, каймановые черепахи длиной более 30 см;

электрические скаты, угри, акулы и мурены;

волки, собаки динго, гиены, лисы;

росомахи и панды;

антилопы;

дикие быки и овцебыки;

гиббоны, макаки, павианы, мартышки, капуцины;

птицы киви, фламинго, пингвины, соколы и филины;

коралловые полипы.

Всех этих животных включили в перечень на основании того, что они могут представлять опасность для владельцев и не чувствуют себя комфортно в домашних условиях.