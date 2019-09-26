Россиянам запретили курить на балконе

Изменения утвердил председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Они вступают в силу с 1 октября.

Как пояснили в МЧС, со следующего месяца россиянам больше нельзя жарить шашлыки на балконах, зажигать там свечи и курить. Эти правила были введены по инициативе ведомства.

До сих пор законы позволяли россиянам курить на балконе, только если это никому не мешает. Были случаи, когда суд обязывал людей к выплате моральной компенсации соседям, которым доставлял дискомфорт запах сигаретного дыма.