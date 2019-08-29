Россиянам запретят использовать беспилотники без специальной регистрации

Если быть точнее, постановление начнёт действовать 27 сентября. Ранее россияне должны были регистрировать только дроны с массой свыше 30 килограммов. На регистрацию будет даваться 10 дней после покупки или ввоза беспилотника в Россию. В случае, если человек сам построил такой аппарат, ему нужно будет подать заявление на регистрацию перед началом эксплуатации.

При регистрации беспилотник получает номер, который следует разместить на элементах аппарата. Сообщается, что на все дроны, купленные россиянами до 27 сентября, распространяется послабление. Их можно будет зарегистрировать в течение месяца.

Если пользователь решит продать свой беспилотник, ему придётся подавать заявление для изменения данных.