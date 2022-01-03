Россиянам запретят переделывать оружие

Отмечается, что ранее в нормативных документах просто не было термина «переделка оружия», поэтому она по факту не была запрещена. Теперь такое понятие вводится: «Переделка оружия — замена или изменение формы и (или) размеров основных частей огнестрельного оружия либо деталей ударного и спускового механизмов оружия, замена или изменение частей списанного оружия, пневматического оружия, сигнального оружия, газового оружия или метательного стрелкового оружия, которые повлекли изменение технических характеристик оружия, учитываемых при сертификации оружия (обязательном подтверждении соответствия), уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера и (или) клейма оружия».

Эксперты считают, что эти изменения могут негативно сказаться на рынке гражданского оружия. Новый закон практически убивает бизнес «тюнинга» оружия.