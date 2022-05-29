Россиянам запретят переводить деньги треш-стримерам

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Россиянам запретят переводить деньги треш-стримерамС такой просьбой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру цифрового развития Максуту Шадаеву запретить россиянам донатить треш-стримерам. Причём сделать это через блокировку таких банковских транзакций.
«Прошу вас дать поручение создать механизм, согласно которому совместно с Росмониторингом будет возможным запустить в банках систему блокировки донатов — денежных пожертвований от пользователей каналов треш-стримерам и разработать алгоритм отслеживания такого контента», — написал Чернышов в письме.
Он добавил, что треш-стримеров нужно останавливать, поскольку они пропагандируют насилие. Депутат вспомнил резонансные случаи, связанные с такими блогерами. Один из них избил свою подругу во время прямого эфира, и в итоге она погибла.« Смерть и мучения людей не должны превращаться в контент и источник дохода», — цитирует Чернышова «РИА Новости».