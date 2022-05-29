Россиянам запретят переводить деньги треш-стримерам

«Прошу вас дать поручение создать механизм, согласно которому совместно с Росмониторингом будет возможным запустить в банках систему блокировки донатов — денежных пожертвований от пользователей каналов треш-стримерам и разработать алгоритм отслеживания такого контента», — написал Чернышов в письме.

Он добавил, что треш-стримеров нужно останавливать, поскольку они пропагандируют насилие. Депутат вспомнил резонансные случаи, связанные с такими блогерами. Один из них избил свою подругу во время прямого эфира, и в итоге она погибла.« Смерть и мучения людей не должны превращаться в контент и источник дохода», — цитирует Чернышова «РИА Новости».