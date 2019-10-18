Россиянам запретят выбрасывать батарейки на свалку

Согласно документу, батарейки и аккумуляторы «подлежат накоплению отдельно от других отходов». Нельзя также хранить неповреждённые аккумуляторы вместе с повреждёнными. По сути, россиянам запретят выбрасывать батарейки в мусоропроводы или урны.

Минприроды хочет, чтобы за сбор и переработку данного типа отходов отвечали компании, осуществляющие утилизацию. Физические и юридические лица будут обязаны складывать использованные батарейки в спецконтейнеры, сдавать их в магазины или операторам на переработку.

Чем будет грозить неисполнение закона простым гражданам, пока не до конца ясно. Согласно действующему законодательству, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды наказывается штрафом (1-2 тысячи для физических лиц). Однако Минприроды признаёт, что контролировать выбросы использованных батареек будет сложно. Ведомство надеется на повышение уровня сознательности граждан».