Россиянам запретят заказывать игрушки с AliExpress без сертификатов безопасности

Об этом журналистам рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Она отметила, что важнее закрывать рынки для такой продукции, а не наказывать конкретного производителя. Ответственность хотят возложить и на интернет-площадки.

С 1 июля в России уже реализуется эксперимент, по которому продавца должны обязать гарантировать безопасность и качество игрушек при их продаже россиянам.

Цицулина отметила, что невозможно отследить все небезопасные игрушки, которые приходят россиянам по почте. Под опасными игрушками имеются в виду те, что содержат мелкие детали, магнитные шарики, не соответствуют требованиям.