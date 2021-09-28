Россиянам запретят заказывать игрушки с AliExpress без сертификатов безопасности

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Россиянам запретят заказывать игрушки с AliExpress без сертификатов безопасностиВ стране вовсю работают над ограничениями
В России готовятся ввести запрет на ввоз в страну опасных игрушек, которые сейчас можно купить в таких интернет-магазинах, как AliExpress, Amazon, eBay и т.д.
Об этом журналистам рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Она отметила, что важнее закрывать рынки для такой продукции, а не наказывать конкретного производителя. Ответственность хотят возложить и на интернет-площадки.
С 1 июля в России уже реализуется эксперимент, по которому продавца должны обязать гарантировать безопасность и качество игрушек при их продаже россиянам.
Цицулина отметила, что невозможно отследить все небезопасные игрушки, которые приходят россиянам по почте. Под опасными игрушками имеются в виду те, что содержат мелкие детали, магнитные шарики, не соответствуют требованиям.