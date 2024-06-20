Россияне 55+ начали активно пользоваться доставкой продуктов

В России все больше людей старше 55 лет начали пользоваться сервисами доставки продуктов. Аналитики Big Data компании МТС отметили рост числа таких пользователей на 39% с января по май 2024 года по сравнению с прошлым годом. Теперь люди старшего возраста составляют наибольшую группу пользователей среди всех возрастных категорий.

Этот тренд стал заметен благодаря анализу данных популярных сервисов доставки продуктов. Эксперты отмечают, что пандемия сыграла роль в увеличении интереса к таким услугам. Удобство, экономия времени и гарантии безопасности стали основными причинами привлечения внимания пожилых людей.

В 2024 году доля пользователей старше 55 лет достигла 28%, что на 10 процентных пунктов выше, чем в предыдущем году. Также активность пользователей в возрасте 45-54 лет выросла на 5 процентных пунктов, достигнув 17,5%. Наибольшая доля рынка продолжает оставаться у людей в возрасте 35-44 лет — 22%. Среди несовершеннолетних пользователей наблюдается снижение доли на 3 процентных пункта.

Хотя общее количество покупок за первые пять месяцев 2024 года немного сократилось, средний чек заказов в мае того же года увеличился на 15% по сравнению с маем предыдущего года. В топ-10 городов, где наиболее активно используются сервисы доставки продуктов, входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара и Пермь.