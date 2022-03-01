Россияне кинулись скачивать VPN-сервисы для обхода блокировок

Аналитики говорят, что в понедельник, 28 февраля, в топ-100 наиболее скачиваемых приложений для iOS вошло 16 сервисов VPN, пять из них — в первой десятке. Для Android в топе восемь VPN-сервисов.

Отмечается, что рост интереса наблюдался с четверга, 24 февраля, дня, когда Путин объявил о введении войск на Украину. Кроме того, выросли скачивания приложения Meduza (признано СМИ-иноагентом), сервиса для отслеживания самолётов Flightradar24, защищённого мессенджера Signal, мессенджера Bridgefy (позволяет обмениваться сообщениями при отсутствии доступа в интернет), картографического сервиса Maps.me с офлайн-картами.