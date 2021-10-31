Россияне кинулись зарабатывать деньги через интернет из-за нерабочих дней

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Россияне кинулись зарабатывать деньги через интернет из-за нерабочих днейБровисты и мастера маникюра повысили предложение
Представители различных сервисов рассказали, к чему вырос у россиян интерес в связи с введением нерабочей недели. Оказалось, что они стали активнее предлагать свои услуги в интернете, а ещё использовать сайты знакомств.
Как рассказали представители сервиса поиска специалистов «Профи», в преддверии локдауна в Москве зарегистрировались около 17 тысяч новых специалистов. В основном это были парикмахеры, мастера маникюра, специалисты по мелкому ремонту.
На сервисе услуг YouDo тоже увеличилось число пользователей — на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Выросло количество предложений мастеров-бровистов и маникюрщиков.
Также россияне стали активнее интересоваться обучением английскому языку и программированию для детей. Кроме того, увеличился спрос на сервисы знакомств. В «Мамбе» рассказали, что пользователи стали тратить больше денег на продвижение своих анкет и ставить больше лайков. Девушки стали чаще отвечать парням.
Источник: РБК