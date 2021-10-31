Россияне кинулись зарабатывать деньги через интернет из-за нерабочих дней

Как рассказали представители сервиса поиска специалистов «Профи»‎, в преддверии локдауна в Москве зарегистрировались около 17 тысяч новых специалистов. В основном это были парикмахеры, мастера маникюра, специалисты по мелкому ремонту.

На сервисе услуг YouDo тоже увеличилось число пользователей — на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Выросло количество предложений мастеров-бровистов и маникюрщиков.

Также россияне стали активнее интересоваться обучением английскому языку и программированию для детей. Кроме того, увеличился спрос на сервисы знакомств. В «Мамбе» рассказали, что пользователи стали тратить больше денег на продвижение своих анкет и ставить больше лайков. Девушки стали чаще отвечать парням.