Россияне купили рекордное количество музыки и фильмов в «чёрную пятницу»

Оператор платёжной системы провёл опрос с участием 1200 человек. Кроме того, компания использовала данные аналитики межбанковских транзакций по банковским картам. Оказалось, 30% респондентов уверены в том, что «чёрная пятница» — лучшее торговое событие года.

Согласно пресс-релизу компании, чаще всего россияне на распродаже покупали одежду. Количество операций в данной категории увеличилось на 28% по сравнению с первой пятницей ноября. На втором месте оказались «розничные непродовольственные магазины», на третьем — магазины косметики.

Самый большой рост количества операций пришёлся на покупки цифрового контента, то есть фильмов, музыки и книг. В выходные «чёрной пятницы» было совершено на 581% операций больше, чем в первую неделю ноября. Интересно, что средний чек в данной категории уменьшился с 533 до 382 рублей. Также россияне активно покупали образовательные услуги.