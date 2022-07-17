Россияне-любители криптовалют стали чаще обращаться к психологам

«Известия» пишет, что реабилитационные центры Клиники доктора Исаева зафиксировали рост числа пациентов с зависимостью от торговли на бирже и операциями с криптовалютой. Отмечается, что у таких людей ранее уже бывала зависимость, чаще всего игровая. Криптовалюта в данном случае просто стала для них новым видом замещения реальности. Эксперты подчеркнули, что не любой, кто занимается торговлей криптовалютой, может столкнуться с такой проблемой.

Как рассказала, руководитель реабилитационного центра «Независимость» Клиники доктора Исаева, средний возраст криптовалютчиков — за 30. Из-за зависимости у них страдают все сферы жизни. «Последняя стадия зависимости: когда нет возможности играть на бирже, люди начинают делать ставки, уходят в более мелкие сделки. Кто-то на этом этапе начинает пить. Можно сказать, что у них очень схожая структура заболеваемости с алкоголиками и трудоголиками», — добавила эксперт.