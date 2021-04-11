Россияне начали активно оформлять страховки от хакерских атак

По информации специалистов, спрос на страховки от кибератаках вырос в пять раз. Сообщается, что страховки, в основном приобретают компании. Количество купленных ими страховых полисов приблизилось к тысяче.

Дело в том, что в 2020 году многие компании перешли на удалённый формат работы. Из-за это вырос риск кибератак. Компании поняли, что должны защищаться от хакеров.

Сейчас услуги страхования от кибератак предлагают менее десяти организаций. Наибольший спрос показывают кредитные организации и компании, связанные с IT-индустрией.

Отмечается, что страхование от хакерских атак стоит довольно дорого. Проблема в том, что страховые компании пока не могут точно назвать потенциальные убытки от киберпеступлений.