Наука и технологии
Сегодня в 11:49
Россияне начали активно оформлять страховки от хакерских атак
Из-за пандемии
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) сообщил, что в 2020 году россияне начали активно оформлять страховки от хакерских атак.
По информации специалистов, спрос на страховки от кибератаках вырос в пять раз. Сообщается, что страховки, в основном приобретают компании. Количество купленных ими страховых полисов приблизилось к тысяче.
Дело в том, что в 2020 году многие компании перешли на удалённый формат работы. Из-за это вырос риск кибератак. Компании поняли, что должны защищаться от хакеров.
Сейчас услуги страхования от кибератак предлагают менее десяти организаций. Наибольший спрос показывают кредитные организации и компании, связанные с IT-индустрией.
Отмечается, что страхование от хакерских атак стоит довольно дорого. Проблема в том, что страховые компании пока не могут точно назвать потенциальные убытки от киберпеступлений.