Россияне начали арендовать номера телефонов для сохранения анонимности в мессенджерах

К таким сервисам относятся, например, sms-reg.com, getsms.online, smska.net, simsms.org. Они передают клиентам мобильный номер во временное пользование — от 20 минут до нескольких часов. Стоимость может колебаться от трёх до 300 рублей. Используются при этом мобильные ёмкости операторов нескольких стран, но направлены они на русскоязычную аудиторию. С помощью арендованных номеров можно анонимно верифицироваться в Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники», Avito, «Юла», WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, Twitter, «Яндекс», Gett, «Ситимобил», Badoo, Mamba и др.

По сути, данные сервисы используют пробелы в принятых ранее правилах идентификации пользователей мессенджеров и социальных сетей по номеру телефона. Операторы связи пояснили журналистам, что сервисы, как правило, используют SIM-карты, массово закупленные на физических или юридических лиц.