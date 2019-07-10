Россияне начали экономить на лекарствах

В первую очередь люди начали отказываться от лекарств от простуды и противовирусных препаратов — частично это связано с более низким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ в прошлом сезоне. Вообще, за первые пять месяцев 2019 году россияне приобрели всего лишь 2,1 млрд упаковок медицинских препаратов, что на четыре процента меньше, чем за тот же период прошлого года.

В связи с этим, к 2023 году в России может быть запущена система государственного возмещения тех затрат, что несут болеющие россияне, вынужденные покупать лекарства. Об этом на минувшей неделе сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. В планах министерства сделать все возможное, чтобы льготники могли получать препараты бесплатно, а для остальных слоев населения планируется внедрить гибкую систему скидок.