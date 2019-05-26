Россияне начали экономить на продуктах

Согласно данным Росстата, в первом квартале 2019 года объём оборота розничной торговли составил 10,251 триллион рублей. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период в 2018 году. Однако цифры показывают уменьшение годового прироста на 1,2%.

Интересно, что продукты питания вместе с табачными изделиями не составили и половины объёма розничной торговли (48,3%). Непродовольственные же товары заняли 51,7% оборота, прибавив при этом 1,8%. Пищевые продукты тоже прибавили, но меньше — 0,7%. Это значит, что за год россияне стали отдавать большее предпочтение покупкам непродовольственных товаров. О причинах в докладе Росстата ничего не говорится.