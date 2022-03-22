Россияне начали массово переходить на торренты с легальных сервисов

«Коммерсант» обнаружил данные по трафику у одного из крупнейших операторов. Журналисты увидели, что трафик с платформ цифровой дистрибуции видеоигр снизился почти на 30%, а у VK вырос на 95%. Что интересно, трафик RuTube не показал роста за первую половину марта. Трафик Facebook и Instagram (площадки признаны в России экстремистскими, мы обязаны указывать это) после блокировки упал более чем на 70%.

В RuTube, впрочем, поспешили опровергнуть приведённую выше информацию и заявили, что в марте рост медиапоказателей платформы «был беспрецедентным».

По данным председателя совета Фонда развития цифровой экономики и основателя LiveInternet Германа Клименко, 6–7 марта трафик на сайт RuTracker вырос на 40%. Сейчас этот показатель на 20% выше, чем в феврале.

В RuTracker рассказали, что наблюдали массовую регистрацию аккаунтов в основном с китайских IP адресов. Сайту пришлось запретить доступ с китайских IP адресов и с российских (временно).