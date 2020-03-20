Россияне начали массово подключать домашний интернет

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на сотрудников московских операторов связи, с понедельника по четверг было подключено на 20% больше подписчиков, чем за обычную рабочую неделю в феврале или начале марта. Представители «Ростелекома» и «Вымпелкома» и вовсе заявили о росте на 24%.

Журналисты отметили, что спрос на домашний интернет растёт не только в Москве, но и в регионах. В среднем по стране на этой неделе было заключено на 17% контрактов больше. В основном заявки поступают из спальных районов.

В МТС также рассказали, что возросшее количество новых подключений заставило сотрудников работать в усиленном режиме.