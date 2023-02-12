Россияне начали массово пополнять карты через систему быстрых платежей вместо банкоматов

Например, в Почта Банке на транзакции через СБП в начале 2022 года приходилось только 20% входящих операций. К концу года показатель вырос до 40%. А вот поступления через банкоматы сократились с 40 до 25%. Также упала популярность простых перечислений с карты на карту — с 20 до 12%.

Эксперты считают, что это связано с ростом безналичных операций, распространением СБП и отсутствием комиссий за переводы до 100 тысяч рублей в месяц.