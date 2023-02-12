Россияне начали массово пополнять карты через систему быстрых платежей вместо банкоматов

15:03, 12 февраля 2023
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Россияне начали массово пополнять карты через систему быстрых платежей вместо банкоматовРастут безналичные платежи
Банки сообщили, что россияне перешли на пополнение карт через систему быстрых платежей (СБП) вместо банкоматов. Теперь доля таких операций составляет около 66% от всех поступлений на счёт.
Фото: Unsplash
Например, в Почта Банке на транзакции через СБП в начале 2022 года приходилось только 20% входящих операций. К концу года показатель вырос до 40%. А вот поступления через банкоматы сократились с 40 до 25%. Также упала популярность простых перечислений с карты на карту — с 20 до 12%.
Эксперты считают, что это связано с ростом безналичных операций, распространением СБП и отсутствием комиссий за переводы до 100 тысяч рублей в месяц.