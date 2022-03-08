Россияне начали массово регистрироваться в российском аналоге YouTube

«Только за последнюю неделю количество зарегистрированных на Rutube пользователей увеличилось в 5,5 раза, а количество загруженного UGC (пользовательского контента - прим. редакции) — в 2,8 раза», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Напомним, в конце 2020 года холдинг «Газпром-медиа» приобрёл видеосервис Rutube.

После начала «спецоперации» в России заблокировали Facebook, замедлили Twitter. Google Ads прекратил размещать рекламу российских пользователей в поисковике и на YouTube, а TikTok приостановил загрузку роликов и ведение прямых эфиров россиянами из-за нового российского «закона о фейках».