Россияне начали массово регистрироваться в российском аналоге YouTube

Наука и технологии
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Россияне начали массово регистрироваться в российском аналоге YouTubeRutube
Пресс-служба российского видеохостинга Rutube сообщила, что за последнюю неделю в нём выросло количество зарегистрированных пользователей. Всё это происходит на фоне разговоров о блокировке YouTube в стране.
«Только за последнюю неделю количество зарегистрированных на Rutube пользователей увеличилось в 5,5 раза, а количество загруженного UGC (пользовательского контента - прим. редакции) — в 2,8 раза», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Напомним, в конце 2020 года холдинг «Газпром-медиа» приобрёл видеосервис Rutube.
После начала «спецоперации» в России заблокировали Facebook, замедлили Twitter. Google Ads прекратил размещать рекламу российских пользователей в поисковике и на YouTube, а TikTok приостановил загрузку роликов и ведение прямых эфиров россиянами из-за нового российского «закона о фейках».
Источник: ТАСС